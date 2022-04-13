تعرف على خطوات استرداد الكفالة حال الحصول على البراءة

كيفية استرداد الكفالة، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين، و"اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.
1-لابد وأن تكون القضية قد تم إنهائها بالتصالح أو البراءة.
2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم.
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
* الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -
-فقد أصل إيصال الكفالة.
- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
- يخصم من المبلغ ۱۰ % من قيمة الكفالة.
*لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -
_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.
- التصالح أمام المحامى العام.
ـ مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.
-إيقاف تنفيذ العقوبة.
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