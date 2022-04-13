تعرف على تفاصيل الانتهاء من تطوير وتحديث مصانع الدلتا للصلب بـ700 مليون جنيه

كتب عبدالحليم سالم

عانت مصانع الدلتا للصلب لسنوات من تراجع الإنتاج نتيجة تقادم المصانع ، وعدم ضخ استثمارات جديدة لتحديثها مما كبدها خسائر سنوية كبيرة ، وخلال السنوات القليلة الماضية نفذت وزارة قطاع الاعمال العام خطة تطوير نجحت في تحديث وتطوير الشركة، بل وحولتها من الخسارة للربحية اعرف على التفاصيل.

1- جارى تنفيذ مشروع نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) فى مصانع الدلتا للصلب.

2- تم رفع طاقتها الانتاجية لـ250 ألف طن سنويا، بجانب استمرار عمليات التطوير والتحديث لرفع الطاقة ل500 الف طن سنويا وزيادة طاقة المسابك لـ10 ألاف طن

3- بلغت تكلفة التطوير أكثر من 700 مليون جنيه .

4- جار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الأفران والمسبك وذلك بالتعاون مع الجانبين الصيني والهولندي طبقًا للخطة والتوقيتات المحددة.

5- الشركة حققت في أول 9 أشهر من العام المالي 2021/2022 أرباحًا بقيمة 25 مليون جنيه ومن المقدر أن تتجاوز 30 مليون جنيه بنهاية العام المالي.

6- كانت الشركة تحولت للربحية في العام المالي 2020/2021 بعد تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير بتحقيق 24 مليون جنيه مقارنة بخسارة قدرها 49 مليون جنيه في العام 2019/2020.

7- مؤخرا تفقد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام مصانع الشركة لتفقد أعمال التطوير الجارية، موجهًا بالعمل على رفع نسبة الطاقة الإنتاجية لزيادة الإيرادات ، وبذل المزيد من الجهد لفتح أسواق خارجية لتنشيط الصادرات، إلى جانب سرعة العمل على استغلال قطعة أرض تابعة للشركة - خارج نطاق مشروع التطوير – في إقامة مشروع سكني بالتعاون مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.