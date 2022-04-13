اليوم السابع
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تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بطوارئ مستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر.. صور

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:17 م
تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بطوارئ مستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر.. صور تدريب 300 طبيب وممرض بمستشفيات الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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انطلقت فاعليات البرنامج التدريبي لأطباء وتمريض الطوارئ، بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، على التعامل مع حالات الطوارئ، وذلك من خلال التدريب علي جهاز DC shock & First Aid Manegment، وذلك استمراراً لجهود هيئة الرعاية الصحية في تدريب وورفع كفاءة جميع الأطقم  الطبية.

ويقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم تدريب ما يقرب من 300 طبيب وممرض بالطوارئ بمستشفيات الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي، وحورس التخصصي، حيث يأتي التدريب في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى ترتكز على استدامة البرامج التدريبية للكوادر العاملة  فى الهيئة بمختلف تخصصاتهم، حرصاً منها على تنمية وتطوير المهارات الأساسية، والفنية اللازمة بما يضمن رفع كفاءتهم، وتحسين مستوى الأداء فى تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمنتفعين وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية.

وقدم التدريب كل من محمود شحات عضو إدارة التدريب بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور عادل محمود مدير الطوارئ وأخصائي الطوارئ بمستشفي الكرنك الدولي، والدكتور محمد الليثي طبيب مقيم عناية مركزة بمستشفي حورس التخصصي، والدكتور أحمد رجب نايل أخصائي التخدير بمستشفي طيبه التخصصي، وسماح سيد عبد الموجود تمريض بمستشفي الكرنك الدولي، وشيماء جمال تمريض بمستشفي إيزيس التخصصي، والزهراء عبد الستار تمريض بمستشفي حورس التخصصي، وعزيزة أحمد محمد تمريض بمستشفي طيبة التخصصي، وانطلقت فعاليات التدريب تحت إشراف الدكتورة هبة عويضة مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة شيماء كمال مسؤول قسم التدريب والتعليم المستمر بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (1)
تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (1)

 

تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (2)
تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (2)

 

تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (3)
تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (3)

 

تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (4)
تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (4)

 

تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (5)
تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (5)

 

تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (6)
تدريب 300 طبيب وممرض من العاملين بالطوارئ بمستشفيات الرعاية (6)

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