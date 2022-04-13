تدخل الخدمة العام المقبل.. تعرف على أول مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إنه سوف يتم إطلاق أول مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهى مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص التسويق للخدمات المالية.

وأضاف الرشيدى تتميز هذه المدرسة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية على أحدث طراز ومعامل ابتكار وتطبق الأنظمة الرقمية فهى مدرسة ذكية وتوفر خدمات الانتقال لسوق العمل وتمنح الطالب فرصة تدريب عملى داخل المدرسة أثناء الدراسة، كما تمنح الطالب شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات ، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من الشريك الصناعى ( مصر للتأمين ) كما أنها تعد مدرسة خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظام إعادة تدوير المياه وترشيد الطاقة.

ولفت إلى أن المدرسة سوف تدخل الخدمة مطلع العام الدراسى المقبل فى شهر سبتمبر، وسوف تستقبل أوراق الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، والراغبين فى التقدم إليها، ابتداء من شهرى يونيو ، يوليو.

يأتى ذلك ضمن مشروع قوى عاملة مصر ( Egypt WorkForce ) محافظة المنيا الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذى يتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومجموعة متنوعة من الكيانات المعنية فى القطاعين العام والخاص والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لـ إنشاء 10 مدارس دولية متخصصة فى التكنولوجيا التطبيقية لتحسين منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المتنامى ودفع عجلة النمو الاقتصادى.