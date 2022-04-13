اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 08:54 ص
أكرم القصاص
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تحليق طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني فوق اسكتلندا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 08:00 ص
تحليق طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني فوق اسكتلندا الطيران البريطانى
ا ش ا

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ذكرت شركة "سكاي سكان ورلد" لتتبع الطائرات والأقمار الصناعية أنه شوهد طائرتان مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز "تايفون" فوق اسكتلندا؛ وذلك بعد إطلاق تنبيه "رد الفعل السريع".
 
وأضافت- بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية- أن الطائرة أقلعت من سلاح الجو الملكي من "لوزيماوث" باستخدام رمز 1307، وهو يعني الشرطة الجوية لحلف الناتو، مشيرة إلى أنه ربما تكون عملية تدريب.
 
وشوهدت الطائرات وهي تعبر شمال اسكتلندا، حيث تأتي التحركات البريطانية على خلفية التطورات العسكرية الدائرة في الحرب الحالية التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

سلاح الجو الملكى البريطانى

اسكتلندا

اخبار العالم

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