تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة مواطن بالإكراه فى مدينة نصر 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بمنطقة الحى العاشر، فوجئ بقيام 3 أشخاص “أدلى بأوصافهم التقريبية" باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالى كرها عنه و لاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين - نصل معدنى" - الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الأبيض "سكين" المضبوط بحوزتهم وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والهاتف واتهمهما بسرقته بالإكراه.

كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم واعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه فى إحدى الوقائع بمسكن أحد المتهمين.

وأضافوا بتصرفهم فى هاتف آخر بالبيع لأحد الأشخاص من متجري المواد المخدرة مقابل تحصلهم على مخدر الهيروين، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة وتم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.