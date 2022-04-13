اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بيطرى الأقصر تواصل حملات التحصين حتى 15 أبريل.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:00 ص
بيطرى الأقصر تواصل حملات التحصين حتى 15 أبريل.. اعرف التفاصيل بيطري الأقصر تواصل حملات التحصين للماشية
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أعمالها فى تحصين رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي انطلقت ابتداء من 15 مارس 2022 وتستمر حتى 15 أبريل الجاري، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد كشف مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر الدكتور فتحي سلمي، أنه تم تحصين إجمالي عدد 42247 رأس ماشية وأغنام وماعز على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال أعمال الحملة القومية الأولى لسنة 2022 للتحصينات ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي انطلقت ابتداء من 15 مارس 2022 وتستمر حتى 15 أبريل الجاري.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن أعمال الحملة تضمنت تحصين عدد 24649 رأس أبقار، وعدد  4749 رأس جاموس، وعدد  14252 رأس أغنام وماعز، لافتا إلى أن جميع أعمال لجان التحصين والإرشاد البيطري والترقيم والتسجيل مستمرة بكافة مدن المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة على مستوى كافة الإدارات البيطرية بمدن المحافظة وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية لمنع انتشار الأمراض الوبائية وحفاظا على الثروة الحيوانية.

يشارك في تنفيذ أعمال الحملة أطباء إدارة الوقاية والإرشاد البيطري بالأقصر ومديري الإدارات البيطرية والأطباء والمعاونين والعاملين بالوحدات البيطرية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، وتقوم لجان التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وذلك بتكلفة إجمالية 17 جنيها للأبقار والجاموس و٨ جنيهات للأغنام والماعز، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عمليه التحصين، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل حماية الثروة الحيوانية.

 


الاقصر

بيطري الاقصر

تحصين مواشي الاقصر

اخبار اليوم

حملات تحصين الماشية

اخبار المحافظات

تحصين المواشي بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فعاليات اليوم الثانى للأمسيات الرمضانية بقرى "حياة كريمة" فى الأقصر.. صور

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:10 ص

"النقل": سيمنز العالمية تنفذ الخطين الثانى والثالث من شبكة القطارات السريعة.. التفاوض مع الشركة الألمانية فى مراحله النهائية وتوقيع العقود قريبا.. الخطان يمتدان من أكتوبر لأسوان والأقصر للغردقة بأطوال 1222 كم

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 07:00 ص

حياة كريمة.. ثقافة أسوان تنظم سهرة رمضانية بقرية البحيرة.. تنفيذ قافلة لإسعاد أهالى قرية السكاكسة بالعريش.. شباب الأقصر يوزعون كراتين "حياة كريمة" بقرى إسنا وأرمنت.. وأمسية رمضانية بقرى ببنى سويف

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:00 ص

"مشاهد سياحية رائعة".. مراحل ترميم وإقامة مسلة الملكة حتشبسوت بمعابد الكرنك

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:00 ص

رئيس مدينة الأقصر يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم 3.. صور

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:08 م

ثقافة الأقصر يعلن عن مسابقات فى الشعر للأطفال والفنون التشكيلية بمكافآت مالية

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:40 م

تعليم الأقصر تحصد المراكز الأول والثانى على جنوب الصعيد بمسابقة المكتبات النموذجية

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:06 م

ضبط مخزن أعلاف بدون ترخيص يخلط عفش الأرز مع الردة بأرمنت.. صور

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:04 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة