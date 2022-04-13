بوتين: أسعار الطاقة ترتفع بسبب سلوك الولايات المتحدة ونسعى لأسواق جديدة

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن أسعار الطاقة ترتفع بسبب سلوك الولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده تسعى إلى توفير أسواق جديدة للطاقة الروسية.

وأضاف "بوتين" فى كلمة له اليوم الأربعاء: "يجب تطوير الممرات البحرية في القطب الشمالى"، مشيرا إلى أن هناك خطط روسية ضخمة لتعزيز وتأمين أنظمة الملاحة.

وتابع الرئيس الروسى: "يمكننا أن نرسل موارد الطاقة إلى البلدان التي نحتاج إليها حقًا.. وكذلك يمكن تطوير استهلاك الغاز والنفط الروسيين في السوق المحلية"، لافتا إلى أن روسيا تعاني من غياب التعاون لكنها وجدت أيضا فرصا جديدة للتقدم.