اليوم السابع
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بوتين: أسعار الطاقة ترتفع بسبب سلوك الولايات المتحدة ونسعى لأسواق جديدة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:58 ص
بوتين: أسعار الطاقة ترتفع بسبب سلوك الولايات المتحدة ونسعى لأسواق جديدة الرئيس الروسى بوتين
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن أسعار الطاقة ترتفع بسبب سلوك الولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده تسعى إلى توفير أسواق جديدة للطاقة الروسية.

 

وأضاف "بوتين" فى كلمة له اليوم الأربعاء: "يجب تطوير الممرات البحرية في القطب الشمالى"، مشيرا إلى أن هناك خطط روسية ضخمة لتعزيز وتأمين أنظمة الملاحة. 

 

وتابع الرئيس الروسى: "يمكننا أن نرسل موارد الطاقة إلى البلدان التي نحتاج إليها حقًا.. وكذلك يمكن تطوير استهلاك الغاز والنفط الروسيين في السوق المحلية"، لافتا إلى أن روسيا تعاني من غياب التعاون لكنها وجدت أيضا فرصا جديدة للتقدم. 


روسيا

اخبار روسيا

الرئيس الروسى

فلاديمير بوتين

اوكرانيا

الولايات المتحدة

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