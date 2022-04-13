برلماني ليبي يؤكد أهمية التوافق على نقاط مشتركة مع وفد مجلس الدولة باجتماعات القاهرة

كتب أحمد جمعة

تقدم عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة بالشكر إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا، وهى أرض الخير والسلام على احتضانها لاجتماع مجلسى النواب والدولة، لبحث وضع الاطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووفد المجلس الأعلى للدولة المشارك في اجتماعات القاهرة.

وأشار النائب مصباح دومة خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة إلى أهمية توصل وفدي البرلمان الليبي ومجلس الدولة إلى نقاط مشتركة خلال اجتماعات القاهرة، مؤكدا أهمية تحقيق مطالب الليبيين بإجراء الانتخابات وفق دستور دائم لحماية الدولة الليبية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

ولفت عضو مجلس النواب الليبي إلى أهمية التحكم في موارد الدولة الليبية ومقدراتها والاتفاق على إطار دستوري بين مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، وهذا لن يحدث إلا بالتوافق بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة، مؤكدا لأهمية تجديد الشرعية وإعادة توحيد المؤسسات بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.