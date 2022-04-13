بايدن: شحنة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل مدرعات وطائرات وناقلات جنود

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن شحنة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل مدرعات وناقلات جند، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضاف جو بايدن، أن شحنة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن طائرات مروحية، متابعا: وافقنا على 800 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.



وفى وقت سابق قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن أوكرانيا تحولت إلى مسرح للجرائم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.



وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن خلال الشهر الماضى، عن تحقيق فى جرائم الحرب فى أوكرانيا، حيث دعا المدعى العام المواطنين فى منطقة الصراع لإبلاغ المدعي العام بمعلومات حول الجرائم المحتملة.



وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية - وتلقت روسيا جراء تلك الخطوة حزما متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.