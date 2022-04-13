اليوم السابع
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أكرم القصاص
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باكستان: ترحيب أمريكا بتولى شهباز شريف تأكيد على العلاقات طويلة الأمد

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:16 ص
باكستان: ترحيب أمريكا بتولى شهباز شريف تأكيد على العلاقات طويلة الأمد شهباز شريف
أ.ش.أ

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رحبت الحكومة الائتلافية بقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ببيان الولايات المتحدة حول باكستان، وأكدت أنها تريد التعامل مع الولايات المتحدة بطريقة "بناءة" و"إيجابية" لتعزيز الأهداف المشتركة للسلام والأمن والتنمية في المنطقة .

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ردا على بيان البيت الأبيض بشأن تولي رئيس الوزراء شهباز شريف لمنصبه: "نرحب بإعادة تأكيد الولايات المتحدة للعلاقات طويلة الأمد مع باكستان".

وأضاف المكتب أن باكستان تتطلع إلى تعميق "علاقتها المهمة" مع الولايات المتحدة على أساس مبادئ المساواة والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، بحسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي بأن الولايات المتحدة متمسكة بالشراكة طويلة الأمد مع باكستان التي تمثل أهمية حيوية بالنسبة لواشنطن.

وقالت ساكي: "إننا نقدر شراكتنا طويلة الأمد مع باكستان ونعتبر دائما إسلام أباد المزدهرة والديمقراطية أمرا بالغ الأهمية لمصالح الولايات المتحدة".

 


امريكا

باكستان

شهباز شريف

البيت الابيض

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