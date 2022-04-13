انطلاق حملة "التزامك يعنى أمانك" لمتابعة الإجراءات الاحترازية بسوهاج.. صور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن انطلاق حملة "التزامك يعني أمانك" بميادين وأسواق ومواقف مركز سوهاج، والتي تستمر حتى الجمعة 15 أبريل، وذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وشهر رمضان المبارك، حيث استهدفت الشارع السوهاجي والميادين والأسواق والمواقف والمساجد، للتوعية بضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

تهدف الحملة إلى تقديم خدمات توعوية وتثقيف صحي للمواطنين المترددين على تلك الأماكن وحثهم على ضرورة الحفاظ على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التخلي عنها، وخاصة في الأماكن المزدحمة والتي يتردد عليها المواطن بكثرة كدور العبادة والميادين والأسواق والمواقف وغيرها من الأماكن التي تشهد إقبالا من المواطنين عليها.

ومن جانبه، أضاف محمد جلال العبادي مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة، أن فرق التواصل المجتمعي استهدفت في أول أيام الحملة ميدان ومسجد العارف بالله وميدان الثقافة، وقدمت الفرق خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

وأشار جلال إلى تواجد فرق للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ترافق فرق التواصل والتثقيف الصحي لتطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح بالمجان.