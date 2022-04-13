اليوم السابع
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اليوم.. إعلان نتائج امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:52 ص
اليوم.. إعلان نتائج امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تعلن وزارة التعليم العالى، اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا، والتي اجراها الطلاب فى نهاية شهر مارس الماضى ، وذلك بالنسبة لطلبة كليات القطاع الطبى "طب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة" التى شهدت تنظيم اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا.
 
وكان الدكتور عادل عبد الغفار، أكد فى تصريحات سابقة  لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد انتهاء الكليات من تصحيح نماذج اختبارات تحديد المستوى سيتم إعداد الرصد النهائى ورفع النتائج على موقع مجلس الجامعات الخاصة وأيضا إرسال نسخة إلى وزارة الهجرة من النتائج لإعلانها للطلاب عبر منصاتها التواصلية مع الطلاب العائدين من أوكرانيا.
 
ولفت المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى إلى أنه عقب انتهاء إعلان النتائج يتاح للطلاب التوجه مباشرة إلى الجامعات المقدمين فيها لاستكمال إجراءات القيد والدراسة.
 
يذكر أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أعلن سابقًا عبر موقعه الإلكترونى الأماكن الشاغرة بكل التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة والأهلية، والتى يمكن للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية التحويل إليها، وعلى الطلاب مراجعة موقع الجامعات الخاصة (https://www.cpnu-admission.edu.eg) لمعرفة الأماكن الشاغرة بهذه الجامعات، والتوجه للجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.
 
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة: إجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب فى تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).
 

التعليم العالى

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