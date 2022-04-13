اليوم.. أمسية ثقافية عن فريد الأطرش بصالون أوبرا الإسكندرية الثقافى

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر صالون أوبرا الإسكندرية تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى مدير النشاط الفكرى والثقافى بدار الأوبرا المصرية فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير فريد الأطرش.

بمشاركة الناقد اللبنانى الكبير محمود أحمدية ،غناء المطرب الفلسطينى سامر الزعترى ،والفنانة المصرية فرح بسمة ،عزف على العود للفنان السورى إياد قطيش بمشاركة عازفى فرقة أوبرا الاسكندرية ،يدير اللقاء الفنان أمين الصيرفي.

يشار إلى أن الموسيقار الكبير فريد الأطرش قد لقب ب "ملك العود" و"موسيقار الأزمان"، وتوفى فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر ناهز 57 عاما، بعد أن ترك بصمات واضحة فى الموسيقى والغناء العربى، ويعد من أعلام الفن فى مصر والعالم العربى، لحن لكبار المطربين والمطربات، وقدم أكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحصل على أكثر من 17 وسام وقلادة من معظم ملوك ورؤساء العالم، وكان آخر ماحصل عليه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.