وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6195938 شخصا.. موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى 24796564 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 23272237 شخصا حتى اليوم.



وأشار البيان إلى أن 879 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 1125 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال نفس الفترة.



وسجلت وزارة الصحة المغربية اليوم 54 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.164.189 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 6609 من الفحوصات الجديدة، بلغ 11.354.590 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس 2020.



وأضاف البيان أنه لم يتم تسجل وفيات جديدة بالفيروس ليثبت العدد الإجمالي في 16.061، بينما تم تسجيل 69 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1.147.424.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.