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المرشحة الرئاسية مارين لوبان: سأقترح تقاربا بين روسيا والناتو بعد انتهاء حرب أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:37 م
المرشحة الرئاسية مارين لوبان: سأقترح تقاربا بين روسيا والناتو بعد انتهاء حرب أوكرانيا لوبان
كتب أحمد عرفة

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قالت المرشحة الرئاسية بفرنسا مارين لوبان، إنها ستقترح تقاربا بين روسيا والناتو بعد انتهاء حرب أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

واقترحت المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان تقاربا استراتيجيا بين روسيا والناتو، وقالت مارين لوبان: إذا انتخبت رئيسة ستنسحب فرنسا من القيادة الموحدة للناتو.

وتابعت مارين لوبان: رغم عزمي الانسحاب من الناتو إذا انتخبت سألتزم بالبند الخامس للحلف.

وفى وقت سابق هتفت لوبان فى كل مؤتمراتها الجماهيرية بالعمل على دعم الاقتصاد ومحاربة الشركات الكبرى لمساعدة الشركات الصغرى وحماية الطبقة العاملة ، ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

 

 


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