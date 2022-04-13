اليوم السابع
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المجلس الأوروبى يعتمد منح 3.5 مليار يورو للدول المستضيفة للاجئين الأوكرانيين

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:30 م
المجلس الأوروبى يعتمد منح 3.5 مليار يورو للدول المستضيفة للاجئين الأوكرانيين لاجئين أوكران
كتبت: هناء ابو العز

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اعتمد المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء قانونًا تشريعيًا يوفر 3.5 مليار يورو إضافية في الإجمالي على مدار العام الجاري لدعم الدول الأعضاء التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أعمال القتال فى بلدهم.
 
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن القانون يُدخل تغييرات جديدة لزيادة التمويل المسبق في إطار مساعدة التعافي من أجل التماسك والأقاليم الأوروبية (REACT-EU)، وهو أحد أكبر برامج التعافي الأوروبية بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتعزيز صناديق سياسة التماسك وصندوق المعونة الأوروبية إلى أقصى حد. 
 
وأضاف البيان: على وجه التحديد، سيزداد التمويل المسبق الذي سيتم دفعه من REACT-EU في عام 2022 من 11٪ إلى 15٪ لجميع الدول الأعضاء، ومن 11٪ إلى 45٪ لدول الاتحاد الأوروبي التي تستقبل عددًا أكبر من الوافدين الأوكرانيين بما يتجاوز 1٪ من سكانها في نهاية الشهر الأول بعد الهجوم الروسي.
 
ولتبسيط تعبئة الأموال، يقدم القانون أيضًا خيار تكلفة الوحدة للفرد، ما يجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين من أوكرانيا بشكل أكثر فعالية وتزويدهم بالمساعدة الأساسية. 
 
وتسعى هذه التغييرات إلى تخفيف الضغط على الميزانيات العامة للدول الأعضاء، حتى تتمكن من التعامل بشكل أفضل مع تدفق اللاجئين.

لاجئين

اوكرانيا

الاتحاد الاوروبى

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