المؤبد لعاطل لاتهامه وآخرين بسرقة سيارة ومصوغات ذهبية تحت تهديد السلاح بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف السيد بدير، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد راضى البيه، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه وآخرين بسرقة سيارة ومصوغات ذهبية ومبلغ مالي من ربة منزل تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13220 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العبور، والمقيدة برقم 138 لسنة 2017 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ف ص"، 36 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، اشترك مع آخرين فى تكوين تشكيل عصابى تخصصوا في السرقة بالإكراه، حيث إنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق "سيارة ملاكي ومصوغات ذهبية وحافظة نقود" والمملوكة للمجنى عليها "أميرة م ع"، ربة منزل، وذلك أثناء سيرها بالطريق العام بطريق الإكراه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين اعترضوا المجني عليها عن طريق إشهار أسلحة نارية "بنادق آلية"، في وجه المجنى عليها فبثوا الرعب والذعر في نفسها وأعدموا إرادتها وشلوا حركتها، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات الخاصة بالمجنى عليها وفروا هاربين على النحو المبين بالتحقيقات.