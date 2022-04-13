القبض على 4 متهمين بقتل سائق وإصابة تاجر بسبب خلافات مالية بطهطا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج برئاسة المقدم محمد جاد الله من كشف غموض مقتل سائق توك توك وإصابة تاجر موبيليا بطلقات نارية بدائرة القسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز طما بسبب خلافات مالية، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بمقتل سائق توك توك وإصابة تاجر موبيليا تم نقل الجثة للمستشفى والمصاب للعلاج، وتم إخطار اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية حيث كلفا بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والمقدم محمد جادالله رئيس وحدة مباحث القسم حيث توصلت التحريات مقتل وائل . م سائق توك توك على إثر إصابته بطلق نارى وإصابة طلعت . م 52 سنة تاجر موبيليا بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

ونظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام تم وضع خطة بحث هادفة وتم تنشيط المصادر والمرشدين وجمع المعلومات حول المجنى عليهما وعلاقاتهما بالآخرين والخلافات في محيط السكن، ونظرا للتطبيق الجيد للخطة توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الرحمن ع" 40 سنة، و"عبده م" 45 سنة مركز طما، و"محمد ع" 20 سنة جميعهم يقيمون بدائرة مركز طما، بتحريض من المتهم الرئيسي " علاء . ص "50 سنة، ويقيم بذات العنوان وأن المتهمين انتحلوا صفة عناصر شرطة وكانوا يخططون لخطف المجني عليه الثانى وتصويره، وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية بينهم.

وتم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم بندقية آليه و10 طلقات وبندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 863 إداري قسم طهطا وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.