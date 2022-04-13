الغذاء العالمى : 19 مليون يمنى لن يكون لديهم طعام بسبب نقص المساعدات

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حذر برنامج الغذاء العالمي، اليوم الأربعاء، من انزلاق اليمن إلى حافة الهاوية جراء نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري 2022.



وقال البرنامج - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"أوردتها قناة اليمن الفضائية -"إن 19 مليون يمني لن يكون لديهم ما يكفي من الطعام" ، لافتا إلى أن المساعدات الغذائية أبقت المجاعة في اليمن في مأزق، وتضائل الأموال تهدد بدفع ملايين العائلات إلى حافة الهاوية.



وشدد البرنامج على ضرورة تحرك العالم الآن قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة.



وحذرت منظمة الهجرة الدولية،في وقت سابق من تراجع التمويل في خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، داعية المانحين إلى تقديم مزيد من الدعم.



يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في مارس الماضي تلقي تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن لعام 2022، فيما كانت تسعى إلى الحصول على 4.27 مليارات دولار، للوصول إلى 17.3 مليون شخص باليمن.