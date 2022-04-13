العثور على جثة شخص مشنوقا فى منزل تحت الإنشاء بالدقهلية.. تفاصيل

الدقهلية - شريف الديب

عثر عدد من أهالى قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية على جثة شخص مشنوقا داخل منزل تحت الإنشاء بالقرية، وبالفحص تبين أنه من إحدى قرى محافظة دمياط ومبلغ بتغيبه عن منزله منذ أسبوع.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية بساط كريم الدين التابعه للمركز بالعثور على جثة شخص مشنوق داخل منزل تحت الإنشاء بالقرية .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثه لشخص مبلغ يتغيبه منذ عدة أيام و يدعي العربي محمد عبدالله شاهين 43 سنة ، مقيم بقرية دقهلة التابعه لمركز الزرقا بمحافظة دمياط مشنوقا داخل منزل تحت الانشاء بالدقهلية .

وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط تبين أن أسرته حررت محضرا بتغيبه منذ أسبوع بمركز شرطة الزرقا، وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى شربين العام على ذمة تصرفات النيابة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه وبيان سبب الوفاه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.



