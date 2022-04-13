الصحة: 5 ملايين و712 ألف زيارة لوحدات تنظيم الأسرة بالجمهورية للحصول على وسيلة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 847 ألف و955 منتفعة خلال الربع الأول من العام الحالى من خلال العيادات المتنقلة والحملات والقوافل الخدمية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت 348 قافلة صحة إنجابية وخدمية بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بجانب القيام بعدة حملات تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بمحافظات الاسكندرية، ودمياط، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، وبنى سويف، ومطروح، وأسيوط، وقنا، والقاهرة، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد، والمنوفية، والكفرالشيخ، والجيزة، واسوان، والوادي الجديد، والسويس، والشرقية، والاسماعلية، والبحر الاحمر.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة تقدم الدعم الفني للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية عن طريق تدريب فرق العمل بها على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دوري، وطبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى أنه تم فتح 5 عيادات أهلية خلال الفترة نفسها، بمحافظات القاهرة، والغربية، والمنيا، بالإضافة إلى عيادتين بمحافظة البحر الأحمر؛ ليصل إجمالي عيادات الجمعيات الأهلية المُدعمة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 484 عيادة، بواقع 419 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع "2 كفاية".

وتابع "عبدالغفار" أنه تم فتح 3عيادات أخرى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى زايد التخصصى بمحافظة الجيزة، وبالمركز الدولى الاسلامى للدراسات والبحوث السكانية بمحافظة الشرقية، وعيادة التأمين الصحى بمحافظة الغربية (فرع خالد بن الوليد بطنطا).

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه تم تدريب 7آلاف و591 فردًا من الفرق الطبية على دليل المشورة وخدمات وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض فى المستشفيات، كما تم تدريب الممرضات على تنمية المهارات الإكلينيكية من قياس الضغط، والحقن الأمن لوسائل تنظيم الأسرة، وطرق منع انتشار العدوي لبيئة صحية وآمنة، لافتًا إلى أنه تم عقد ورش عمل لتدريب مسئولى الإعلام على منهج مهارات التواصل الاجتماعى وتغيير السلوك بمحافظات دمياط وبور سعيد والغربية والقليوبية والمنوفية والشرقية، بجانب تدريب ٣٤٤ طبيب وصيدلى من القطاع الخاص على تقديم المشورة وخدمات تنظيم الأسرة بمحافظات الجيزة، والقاهرة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان.

وأضاف "عباس" أن إجمالي الزيارات لوحدات تنظيم الأسرة للحصول على خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، بلغ 5 ملايين و712 ألفا و428 زيارة، من ضمنهم 621 ألف و970 منتفعة جديدة، لافتًا إلى صرف 7 ملايين و160 ألفا و847 وسيلة متنوعة.

وقال "عباس" إنه تم تنفيذ 4 ملايين و429 ألفا و289 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم من خلالهن تقديم 258 ألف و619 ندوة تثقيفية للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للمجتمع، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تحويل 2 مليون و337 ألفا و287 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة.

ولفت "عباس" أنه تم عقد 74 ألفا و140 ندوة بنوادي المرأة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصاديا، حيث تم تدريب 51 ألف و43 سيدة على بعض الحرف مثل المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، مشيرًا إلى إقامة 1927 معرض لعرض منتجات نوادى المرأة أثناء القوافل والحملات للتسويق الاقتصادى لمنتجات المنتفعات، وذلك إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصةً قرار الإنجاب، وضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وأكد "عباس" استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.