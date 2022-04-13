"الصحة" تكشف مواعيد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئات المختلفة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل موعد الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا وجاءت المواعيد كالتالى:

1- من هم فوق سن الـ65 عاما يتلقون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد مرور 3 شهور من الجرعة الثانية.

2- الأقل من 65 عاما بعد مرور 6 شهور من تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

3- من تلقي تطعيم جونسون آند جونسون يحصل على الجرعة التنشيطية بعد مرور شهرين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح آمن ويقوى المناعة فى مواجهة الفيروس، مؤكدة أن التطعيمات مؤثرة وليس هناك أفضلية للقاح على الآخر.