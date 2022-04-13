اليوم السابع
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السجن مدى الحياة لـ "داعشى" قتل النائب البريطانى ديفيد أميس طعنا بالسكين

الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:13 م
السجن مدى الحياة لـ "داعشى" قتل النائب البريطانى ديفيد أميس طعنا بالسكين على حربى ـ ديفيد اميس
وكالات الأنباء

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حكم قاض بريطانى، على "على حربى على"، وهو من أنصار تنظيم "داعش"، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل النائب البريطانى ديفيد أميس طعنا بسكين العام الماضى.
 
ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال القاضي نايجل سويني لدى النطق بالحكم في محكمة أولد بيلي في لندن: "هذه جريمة قتل أصابت قلب الديمقراطية"، مضيفا أن المدان البالغ 26 عاما "لم يبد ندما أو خجلا".
 
وأضاف سويني أنه ليس لديه شك في أنها كانت "حالة استثنائية" تستحق الحكم، الذي يأتي بعد يومين من إدانة هيئة محلفين في لندن بالإجماع لـ"على"، بارتكاب الهجوم الضاري بالسكين في أكتوبر الماضي.
 
وقال علي، أثناء إصدار القاضي للحكم، إنه لا يشعر بأي ندم على مقتل أميس، انتقاما من تصويت البرلمان على الضربات الجوية في سوريا في عامي 2014 و 2015.
 
وطعن المتهم أميس أكثر من 20 مرة بسكين بينما كان يقابل ناخبين في كنيسة في ليه أون سي، جنوب شرق إنجلترا، قبل أن يتم القبض عليه في مكان القتل.

بريطانيا

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النائب البريطانى ديفيد اميس

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