اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:19 م
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الزراعة: نشاط إرشادى مكثف بالإسماعيلية لتشجيع المزارعين على توريد القمح

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:02 م
الزراعة: نشاط إرشادى مكثف بالإسماعيلية لتشجيع المزارعين على توريد القمح الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إنه تم تنفيذ بعض الندوات الإرشادية في محافظة الإسماعيلية لتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح وأيضا الاستعداد لموسم زراعة القطن .
 
 
أضاف أن المركز الإرشادى بطوسون عقد ندوة حول توريد محصول القمح هذا الموسم وتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المزراعين والعمل على حلها وبحضور عدد من مزراعين الضبعية وعين غصين وطوسون وتمت الإجابة على جميع اسئلة المزراعين
 
 
كما قام المركز الإرشادي بالقنطرة شرق بعقد ندوة عن تجهيز الأرض للزراعة محصول القطن بصنف جيزة 94 تناولت أيضا الندوة أهمية توريد محصول القمح للصوامع.
 
 

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القطن

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