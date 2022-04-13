الزراعة: الإقليمى للأغذية يجرى تجاربا على خامات للأعلاف غير التقليدية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الاقليمي للأغذية و الأعلاف بأن المركز يواصل الإسهام في دفع عجلة التنمية من خلال إجراء العديد من تلك البحوث والتجارب في مجال الدواجن والإنتاج الحيواني وتغذية الأسماك علاوة على قيامه بأعمال التسجيل والرقابة على الأعلاف وخاماتها وإضافاتها مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وفي هذا السياق يجري المركز حاليا بمزرعته التجريبية بعض التجارب على خامات الأعلاف غير التقليدية.

وأضاف "العكازي" أن مزرعة المركز عبارة عن 12 فدانا على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي يتم زراعتها بمحاصيل الاعلاف علاوة على مجموعة من الحظائر المكشوفة لتربية المجترات الكبيرة أبقار وجاموس وأغنام ومدشة وخلاطة للأعلاف ومخزن ومعمل ويتم بيع اللحوم بسعر التكلفة بمنافذ تابعة للوزارة.

من ناحيته قال الدكتور ايهاب داوود، مدير مزرعة المركز للإرشاد والتدريب أن التجربة الحالية تهدف إلى دراسة مقارنة بين ثلاث أصناف من الأبقار وثلاث بروتوكولات تغذية لتحديد ايها تحقق أعلى معامل تحويل وأعلى انتاجية وتصافي ذبيحة.