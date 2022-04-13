اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:12 م
أكرم القصاص
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الرئيس اللبنانى يبحث مع سفير السعودية العلاقات بين البلدين

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:00 م
الرئيس اللبنانى يبحث مع سفير السعودية العلاقات بين البلدين الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان السفير وليد البخاري العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها وتفعيلها في جميع المجالات .


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون لسفير السعودية اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا . 


وخلال اللقاء نقل السفير السعودي للرئيس عون التهاني بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، كما أكد السفير البخاري على دعم المملكة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها . 


وعرض السفير السعودي على رئيس الجمهورية آلية عمل الصندوق السعودي - الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.


لبنان

ميشال عون

السعودية

لبنان والسعودية

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