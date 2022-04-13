الرئيس الكورى الجنوبى يعين 8 وزراء

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أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول، قرارا بتعيين النائب بارك جين وزيرا للخارجية، والنائب كوون يونغ-سيه وزيرا للوحدة، ووكيل النيابة هان دونغ-هون وزيرا للعدل.



وأعلن يون - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- اليوم الأربعاء عن الترشيحات في مؤتمر صحفي عين فيه 6 أعضاء آخرين في مجلس الوزراء وأول رئيس لمكتب السكرتارية الرئاسية، فتم تعيين كيم إن-تشول، الرئيس السابق لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، وزيرا للتعليم، ونائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، لي سانغ-مين النائب السابق لرئيس لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية وزيرا للداخلية والأمن، وهان هوا-جين الباحثة الفخرية في معهد البيئة الكوري وزيرة للبيئة، تم اختيار جو سيونغ-هوا الرئيس السابق للمعهد الكوري للعلوم البحرية وتعزيز التكنولوجيا وزيرا للمحيطات ومصايد الأسماك، والنائب لي يونغ وزيرا للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.



وبالنسبة لرئيس مكتب السكرتارية الرئاسية، قال يون إنه اختار مدير السياسات السابق بالمكتب الرئاسي كيم ديه-كي.



من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة الكوري الجنوبي كوون دوك - تشول، أن كوريا الجنوبية تخطط لتعديل نظام التباعد الاجتماعي بدءا من الجمعة المقبلة والخطة الشاملة للحياة اليومية والنظام الطبي إلى مستوى ما قبل الجائحة، مؤكدا أن التطعيم هو أقوى وسيلة للدفاع ضد كورونا.



وأشار وزير الصحة الكوري - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - إلى أن الحكومة تخطط لتطعيم أولئك الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة بالجرعة الرابعة من اللقاح، وجاءت هذه الخطوة بعد اتجاه التطعيم بالجرعة الرابعة في الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والتحقق من فعالية وسلامة التطعيم بالجرعة الرابعة مع الخبراء المحليين، لافتا إلى أنه تم تطعيم 44.51 مليون شخص (86.8% من السكان) بشكل كامل، بينما تلقى 32.94 مليون شخص (64.2%) جرعات معززة.