الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير النقل الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:50 م الاجتماع كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسى عاجل مصطفى مدبولى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابى حادث الأوتوبيس السياحى بأسوان الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:35 م الرئيس السيسى يصدق على 4 قوانين جديدة.. أبرزها "ممارسة العمل الأهلى" الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:42 م الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 13% الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:41 م الرئيس السيسى يتفقد مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.. ويجرى تجربة فعلية من خلال غرف العمليات التخصصية بالمحافظات.. ويوجه باستمرار متابعة الأسواق خلال رمضان لضبط الأسعار وتوفير السلع الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:29 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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