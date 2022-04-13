الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير النقل

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.