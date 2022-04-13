اليوم السابع
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"الدفاع الروسية": مقاتلاتنا قصفت 46 موقعا عسكريا أوكرانيا الليلة الماضية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:36 ص
"الدفاع الروسية": مقاتلاتنا قصفت 46 موقعا عسكريا أوكرانيا الليلة الماضية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، إن المقاتلات الروسية قصفت 46 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأضاف المتحدث، في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطائرات العملياتية والتكتيكية لقوات الفضاء الروسية قضت على 46 منشأة عسكرية أوكرانية.

وأوضح أن المواقع العسكرية الأوكرانية التي قضت عليها الطائرات المقاتلة الروسية تضمنت موقعين للقيادة ومحطة رادار بالقرب من مستوطنة بوروفوي، ونظامين لإطلاق الصواريخ المتعددة وأيضا أربع مناطق لتخزين العتاد العسكري الأوكراني بالقرب من مجتمعات بوروفوي وبسكي رادكوفسكي.

وقال المتحدث إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين جويتين بدون طيار فوق مستوطنة أفاناسييفكا.

 


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