اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"الدفاع الروسية": تدمير 103 مروحيات و447 طائرة مُسيرة فى أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:49 ص
"الدفاع الروسية": تدمير 103 مروحيات و447 طائرة مُسيرة فى أوكرانيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 103 مروحيات و447 طائرة مُسيرة منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

 

وقال المتحدث في تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية دمرت أيضا 130 طائرة مقاتلة و244 منظومة مضادة للطائرات و2169 دبابة ومدرعة و243 راجمة صواريخ و931 مدفعا و2076 آلية عسكرية خاصة.

 

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة