"الدفاع الروسية": تدمير 103 مروحيات و447 طائرة مُسيرة فى أوكرانيا

وقال المتحدث في تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية دمرت أيضا 130 طائرة مقاتلة و244 منظومة مضادة للطائرات و2169 دبابة ومدرعة و243 راجمة صواريخ و931 مدفعا و2076 آلية عسكرية خاصة.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.