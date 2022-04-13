وقال كوناشينكوف في تصريحات أوردتها وكالة /سبوتنيك/ الروسية: "نرى محاولات تخريبية وقصف من قبل القوات الأوكرانية على أهداف في الأراضي الروسية. إذا استمرت مثل هذه المحاولات، فإن القوات المسلحة الروسية ستوجه ضربات لمراكز اتخاذ القرار، بما في ذلك في كييف".



وفي نفس السياق، أعلن كوناشينكوف، اليوم /الأربعاء/، أن القوات المسلحة الروسية قامت خلال اليوم بتدمير 36 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها مستودعان للصواريخ والمدفعية.



وقال كوناشينكوف: "تم خلال اليوم، وباستخدام أسلحة عالية الدقة، تدمير 36 هدفا للعدو، من بينها: قاعدتان للصيانة، ومستودعان للصواريخ والمدفعية تابعان للفرقتين الميكانيكيتين 57 و24، وخمس نقاط تابعة للوحدة 24 ميكانيكي. كما تم تدمير مستودع وقود تابع للواء الهجومي 128 في منطقة جوليايبولي".



وأضاف كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 130 طائرة، 103 مروحية، 244 منظومة صواريخ، 447 طائرة مسيرة، 2173 دبابة ومدرعة، 243 راجمة صواريخ، 937 مدفعية ميدان وهاون، 2082 وحدة مركبة عسكرية خاصة".