اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:35 م
أكرم القصاص
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الخزانة الأمريكية: وضع الاقتصاد العالمى يعتمد على مسار العملية الروسية فى أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:00 م
الخزانة الأمريكية: وضع الاقتصاد العالمى يعتمد على مسار العملية الروسية فى أوكرانيا جانيت يلين
أ ش أ

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 قالت وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن وضع الاقتصاد العالمى يعتمد على مسار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

وأشارت يلين، خلال مؤتمر صحفى حول مستقبل الاقتصاد العالمى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى قلقها البالغ إزاء تصرفات روسيا وتأثيرها على أسعار الغذاء فى العالم، معربة عن أملها فى أن تساعد الصين على إنهاء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.


وحذرت الوزيرة الأمريكية من أن سياسيات الصين تجاه روسيا قد تؤثر على اندماجها فى الاقتصاد العالمي، كما تؤثر أيضا على عدم قيامها بما يكفى تجاه روسيا مما يلقى بظلاله على الانطباع العالمى عن الصين


وأشارت وزير الخزانة الأمريكية، إلى أن النهج متعدد الأطراف الذى اتخذه الرئيس الأمريكى جو بايدن مكن الولايات المتحدة من فرض عقوبات كبيرة على روسيا، مؤكدة أن واشنطن ستعمل مع شركاءها لدفع موسكو أكثر باتجاه العزلة الاقتصادية والمالية والاستراتيجية.


وأضافت أن روسيا أخرجت نفسها من النظام المالى العالمى عندما قررت بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا، لافتة إلى أن العالم يشهد ارتفاعا فى أسعار السلع الأساسية ما يشكل تهديدا على أمن الطاقة والغذاء


الخزانة الأمريكية

الاقتصاد العالمى

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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