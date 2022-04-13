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الخزانة الأمريكية: نأمل بشدة فى مساعدة الصين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:42 م
الخزانة الأمريكية: نأمل بشدة فى مساعدة الصين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وزارة الخزانة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها تأمل بشدة في أن تساعد الصين على إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، أن موقف الصين من هجوم روسيا على أوكرانيا قد يهدد علاقاتها التجارية.

وتابعت وزارة الخزانة الأمريكية، أن سياسة الصين إزاء روسيا قد تؤثر على اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وفى وقت سابق علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن "إبادة جماعية" للأوكرانيين، بأن الكرملين يعتبر مثل هذه المحاولات لتشويه الوضع أمرا غير مقبول.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية: "نحن نختلف مع تصريح بايدن بشكل قاطع، ونرى أنه من غير المقبول محاولة مثل هذا التشويه للوضع، خاصة كما سبق أن قلنا، هذا غير مقبول على الإطلاق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة التي ارتكبت أفعالًا معروفة جيداً؛ عبر التاريخ الحديث والمعاصر".

إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي، الأحداث في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية بأنها "إبادة جماعية".

وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا المصطلح في حديثه لتوصيف ما يحدث في أوكرانيا.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا، وعلى خلفية تلك العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.


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