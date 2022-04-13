وأضاف أدييمو، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية: "نحن ملتزمون بملاحقة الوسائل الحاسمة لسلاسل التوريد الخاصة بروسيا، والأشياء المهمة لعملية بناء دباباتهم وتزويد الصواريخ التي يحتاجونها والتأكد أن لديهم موارد أقل ليس فقط لخوض الحرب على أوكرانيا ، لكن لعدم إظهار القوة في المستقبل".

وأشار إلى أن تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا كان فوريا، حيث أصبح اقتصادًا متناقضًا ومنكمشًا مما كان عليه منذ أكثر من 20 عاما، والتضخم يقترب من 20%.