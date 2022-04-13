الخارجية المصرية تؤكد رفضها أى تحريض لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى

كتب أحمد جمعة

أعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضى الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات القوات الإسرائيلية فى عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.

وأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى على رفض أي تحريض، بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المُعظم، مؤكدًا على ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان وتُكرس لمُناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والعنف المُتبادل.