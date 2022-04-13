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الخارجية الروسية تدرج 389 نائبا أمريكيا على القائمة السوداء

الأربعاء، 13 أبريل 2022 08:48 م
الخارجية الروسية تدرج 389 نائبا أمريكيا على القائمة السوداء لافروف
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية إدراج 389 نائبا أمريكيا على القائمة السوداء، كما فرضت روسيا عقوبات على 398 نائبا أمريكيا و87 سيناتورا كنديا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تخطيطها لفرض عقوبات انتقامية للرد على العقوبات الأمريكية.

وفى وقت سابق قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن أوكرانيا تحولت إلى مسرح للجرائم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن خلال الشهر الماضى، عن تحقيق فى جرائم الحرب فى أوكرانيا، حيث دعا المدعى العام المواطنين فى منطقة الصراع لإبلاغ المدعي العام بمعلومات حول الجرائم المحتملة.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية - وتلقت روسيا جراء تلك الخطوة حزما متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.


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