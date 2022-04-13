وأضاف بلينكن – في تصريحات صحفية نقلتها قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة لديها "معلومات موثوقة بأن القوات الروسية قد تستخدم مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب".

وأوضح الوزير الأمريكي أن هذه العوامل تتضمن “الغاز المسيل للدموع الممزوج بالعوامل الكيميائية الذي من شأنه أن يسبب أعراضاً أقوى لإضعاف وإعاقة المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين” وذلك في إطار حملة السيطرة على مدينة ماريوبول.

ودعا بلينكن إلى التعاون مع الحلفاء “لمحاولة تحديد ما حدث بالفعل”.