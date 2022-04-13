اليوم السابع
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الحكومة ترد على شائعة تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعى

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:31 م
الحكومة ترد على شائعة تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء تزعم تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة لتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية، موضحةً أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة.
 
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الاصلاح الزراعى

الزراعة

مجلس الوزراء

الهيئات الحكومية

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