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الحسابات الفلكية تؤكد إتمام شهر رمضان لـ30 يومًا و2 مايو أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:00 ص
الحسابات الفلكية تؤكد إتمام شهر رمضان لـ30 يومًا و2 مايو أول أيام عيد الفطر إمساكية رمضان
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية،  لشهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا لمدينة القاهرة ، والتى أعدها معهد الفلك ،  أن شهر رمضان 2022  عدد أيامه 30 يوما .
 
و  يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:37 صباحا .
 
وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.
 
ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 

شهر رمضان

إمساكية رمضان 2022

رمضان 2022

غره شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان 2022

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