الجيش اليمنى يرصد 1230 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية

وذكر الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش ملتزمة بشكل تام وكامل بوقف إطلاق النار وفقاً للهدنة الأممية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، في ظل تواصل تصعيد جماعة الحوثى وخروقات للهدنة.

وأضاف أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش في جبهات مأرب رصدت خلال الـ 11 يوما الماضية، ارتكاب جماعة الحوثى 226 خرقاً للهدنة، مؤكدا أن جماعة الحوثي تواصل الدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية بمأرب، واستهداف الأعيان المدنية في ضواحي محافظة مأرب بصاروخ باليستي أسفر عن أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وفي محافظة تعز، أفاد العميد مجلي بأن قوات الجيش رصدت ارتكاب جماعة الحوثى 342 خرقاً للهدنة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية، و305 خروقات للهدنة في محافظة حجة، و156 خرقاً في الحديدة.

وفي الجوف والضالع وصعدة، ارتكبت جماعة الحوثي 100 خرق للهدنة، و61 خرقًا في جبهتي مريس وبتار بمحافظة الضالع، فيما بلغت خروقات جماعة الحوثى في محافظة صعدة 40 خرقًا.

وأشار المتحدث العسكري اليمني إلى أن جماعة الحوثي تواصل تصعيدها المستمر بقصف المدن المكتظة بالسكان والنازحين في محافظتي تعز ومأرب بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح أن جماعة الحوثى استخدمت في هجماتها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المتفجرة التي تسببت في إصابة العديد من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بالمنشآت والمنازل السكنية.