كتب محمد جمال

أكد الجيش اللبناني أن وحداته المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية تمكنت من القبض على 297 شخصا من جنسيات مختلفة خلال شهر مارس الماضي لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وأضاف الجيش اللبنانى في تقرير عن حصيلة أعماله في شهر مارس أن المضبوطات تضمنت 54 قطعة سلاح حربي من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة ، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

وأوضح أن المقبوض عليهم تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

يذكرأن، فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا بمحيط الانفجار الذي شهدته منطقة بنعول بمدينة صيدا جنوبي لبنان في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، فيما تتواصل جهود الدفاع المدني اللبنانى للبحث بين الأنقاض عن مصابين أو قتلى، وسط أنباء عن العثور عن قتيل و7 مصابين على الأقل حتى الآن.

وقامت فرق من الجيش اللبناني بالانتشار في أرجاء المنطقة وإجراء عمليات تمشيط، فيما دفع الصليب الأحمر بمزيد من سيارات الاسعاف لسرعة نقل المصابين وتوزيعهم على مستشفيات صيدا، بعدما تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الراعى بالمدينة.

ولم يتحدد بعد أسباب الانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل لمبنى بلدية بنعفول ومركز تابع لكشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، وإصابة مبنى مجاور، فيما لم تتحدد حتى الآن الخسائر المادية والأضرار الناتجة عن الانفجار وكيفية حدوثه.