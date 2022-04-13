الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مراكز نموذجية لإصدار بطاقات الرقم القومى

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء عدد من المراكز التكنولوجية التابعة للأحوال المدنية في عدد من المناطق.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 433 لسنة 2022، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 ابريل، إنشاء مركز الخدمات الفورية بالمركز الرئيسي بقطاع الأحوال المدنية يتبع الإدارة العامة للرئاسية.

كما تضمن إنشاء المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي ووثائق الأحوال المدينة بسيتي جولف العبور يتبع إدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق.

وإنشاء المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي وواثق الأحوال المدنية بجنينة مول يتبع إدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق.

وإنشاء المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي وواثق الأحوال المدنية بسيتي سنتر الغردقة إدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق.

ونص القرار بأنه على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.



قرار وزارة الداخلية