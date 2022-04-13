التشيك تعلن إعادة فتح سفارتها فى كييف

كتب أحمد عرفة

أعلنت دولة التشيك إعادة فتح سفارتها فى كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء توسيع قائمة العقوبات التى فرضتها على روسيا ردا على إطلاقها عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.

وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها، أن قائمة العقوبات المحدثة التي نشرتها الحكومة اليوم الأربعاء تتضمن أسماء 206 أفراد جدد، منهم 178 شخصا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وتشمل القائمة الجديدة أسماء المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أندريه فورسينكو، وزوجة وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف، ماريا، والنائب الأوكرانى المعارض فيكتور ميدفيدتشوك المعروف بعلاقاته الشخصية مع الرئيس الروسى (وأعلنت الحكومة الأوكرانية أمس عن اعتقاله)، علاوة على رئيسي حكومتى جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك، ألكسندر أنانتشينكو وسيرغى كوزلوف.

كما أدرج على قائمة العقوبات رجال أعمال روس كبار، منهم رئيس مجلس إدارة شركة "لوكويل" النفطية فاغيت أليكبيروف، ورئيس مجلس إدارة شركة "سيستينا" الاستثمارية فلاديمير يفتوشينكوف، والرئيس السابق لشركة سكك الحديد الروسية فلاديمير ياكونين، ورئيس شركة "ترانس ماش القابضة" أندريه بوكاريف وغيرهم.