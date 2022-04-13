اليوم السابع
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البابا تواضروس يوقف عظته الأسبوعية لنهاية فترة الخمسين المقدسة من اليوم

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:40 م
البابا تواضروس يوقف عظته الأسبوعية لنهاية فترة الخمسين المقدسة من اليوم البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وكان قداسته نوه خلال عظة الأربعاء الماضى، التى ألقاها فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الاجتماع سيتوقف بعد هذا الأسبوع خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.

وفى سياق متصل استقبل قداسته الدكتورة مرثا مرقس أرملة الأب الشهيد القمص أرسانيوس وديد، والقس ماركوس عبد المسيح أحد أقارب الأب الشهيد، وعدد من أفراد عائلته.

وقدم قداسته لتاسونى مرثا ولأفراد العائلة التعزية، وتحدث معهم عن الفرح بالسماء وعن رسالة الإنسان فى الحياة، ومن جانبها تكلمت أرملة القمص أرسانيوس عن خبراتها طوال سنوات خدمة "أبونا" وعمل الله فى حياته.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

فتره الخمسين المقدسه

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