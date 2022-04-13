الأمن الأوروبى: تقرير يكشف عن إخفاء القوات الروسية لـ24 شخصا بطريقة جائرة

كتب أحمد عرفة

قالت منظمة الأمن الأوروبى، إنه تقرير يكشف عن اعتقالات وإخفاء القوات الروسية لـ24 شخصا بطريقة جائرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى وقت سابق وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الروس والأوكرانيين بالشعبين الشقيقين، وامتنع عن وصف ما يجرى بأوكرانيا بالإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنه من الضرورى الآن توخى الحذر فى المصطلحات، حسبما نقلت "روسيا اليوم".



وقال فى إجابته على سؤال فى مقابلة مع القناة التلفزيونية فرانس 2، حول ما إذا كان سيستخدم مصطلح "إبادة جماعية" عند الإشارة إلى ما يحدث فى أوكرانيا، قال ماكرون: "سأكون حذرا مع المصطلحات اليوم، لأنهما شعبان شقيقان.. الروس والأوكرانيون شعبان شقيقان. ما يحدث هو جنون، هذه عودة إلى الحرب فى أوروبا. ولكن فى نفس الوقت أنظر إلى الحقائق وبشكل خاص في ماريوبول".



وكان الرئيس الفرنسي قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم إجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وربما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.