قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "إن حوالى 1.7 مليار شخص حول العالم معرضون بشدة لانقطاع إمدادات الغذاء والطاقة أثناء الأزمة في أوكرانيا".
وقال جوتيريش - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "ما يصل إلى 1.7 مليار شخص - ثلثهم يعيشون في فقر بالفعل - معرضون الآن بشدة لاضطرابات في أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل التي تؤدي إلى زيادة الفقر والجوع".
وأضاف أنه يجب إيجاد حل للأزمة الثلاثية الخاصة بالتضخم وتراجع إمدادات القمح والغاز عالميا، قائلا "لا يجب زيادة الطين بلة ويتعين توفير الغذاء والطاقة للسوق الحرة ورفع القيود على الصادرات وتوفير غطاء لأسعار الغذاء والطاقة".
وفى وقت سابق، حذر ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى، من أن العالم لم يشهد قط حالة ركود مماثلة فى العديد من الدول مثلما يحدث فى الوقت الحالى؛ والذى تسبب بشدة فى فقدان رأس المال والوظائف وسبل العيش.
وأوضح مالباس، خلال كلمته فى العاصمة البولندية وارسو تحت عنوان "معالجة تحديات النمو والأمن والاستقرار"، أن مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة فى أسعار المواد الغذائية، من المتوقع أن يقع 10 ملايين شخص فى براثن الفقر المدقع؛ وهو ما يجعل الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع الأساسية لن يتحمله سوى الأثرياء فقط.
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