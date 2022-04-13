وقال جوتيريش - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "ما يصل إلى 1.7 مليار شخص - ثلثهم يعيشون في فقر بالفعل - معرضون الآن بشدة لاضطرابات في أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل التي تؤدي إلى زيادة الفقر والجوع".

وأضاف أنه يجب إيجاد حل للأزمة الثلاثية الخاصة بالتضخم وتراجع إمدادات القمح والغاز عالميا، قائلا "لا يجب زيادة الطين بلة ويتعين توفير الغذاء والطاقة للسوق الحرة ورفع القيود على الصادرات وتوفير غطاء لأسعار الغذاء والطاقة".