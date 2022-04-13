اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء بالعالم بسبب الحرب فى أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:26 م
الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء بالعالم بسبب الحرب فى أوكرانيا أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت منظمة الأمم المتحدة من أزمة غذاء في العالم بسبب الحرب في أوكرانيا، وقال أنتطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمن الغذائي تأثر في دول عدة بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن "إبادة جماعية" للأوكرانيين، بأن الكرملين يعتبر مثل هذه المحاولات لتشويه الوضع أمرا غير مقبول.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية: "نحن نختلف مع تصريح بايدن بشكل قاطع، ونرى أنه من غير المقبول محاولة مثل هذا التشويه للوضع، خاصة كما سبق أن قلنا، هذا غير مقبول على الإطلاق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة التي ارتكبت أفعالًا معروفة جيداً؛ عبر التاريخ الحديث والمعاصر".

إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي، الأحداث في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية بأنها "إبادة جماعية".

وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا المصطلح في حديثه لتوصيف ما يحدث في أوكرانيا.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا، وعلى خلفية تلك العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنتاجون: دفعات جديدة من صواريخ "جافلين" ومسيّرات "سويتشبلايد" وصلت أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:50 م

الخارجية الروسية: المفاوضات مع أوكرانيا متواصلة عبر الفيديو

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:08 م

روسيا: سنتصدى بشدة لأى محاولات لإعاقة عمليتنا العسكرية فى أوكرانيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:57 م

الجيش الأوكرانى: القوات الروسية جاهزة للهجوم على دونيتسك وزابوريجيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:20 م

صندوق النقد والبنك الدولى ومنظمة التجارة يدعون لاتخاذ إجراءات لضمان الأمن الغذائى

الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:10 م

رئيس ديوان المحاسبة الروسى: الروبل سيزداد دوره تدريجيا

الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:07 م

الخارجية الروسية: لا شىء يمكنه منع تحقيق أهداف العملية الخاصة لحماية دونباس

الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة