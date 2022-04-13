اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اعتقال 29 متهماً بالانتماء إلى حركات متطرفة فى عدة محافظات عراقية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 10:52 ص
اعتقال 29 متهماً بالانتماء إلى حركات متطرفة فى عدة محافظات عراقية الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، 29 متهماً بالتطرف الديني في عدة محافظات( بغداد، ذي قار، بابل، القادسية ، المثنى ، البصرة، ميسان، واسط، النجف الأشرف) .

وقال الجهاز في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إنه تنفيذاً لأوامر قبض قضائية، تمكنت عناصر الجهاز من القبض على 29 متهماً بالانتماء إلى حركات متطرفة، من خلال مواصلة الجهاز حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر تلك الحركات المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي .

وأكد إحالة المتهيمن إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

 


العراق

بابل

الارهاب

بغداد

ميسان

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