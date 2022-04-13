اعتقال 29 متهماً بالانتماء إلى حركات متطرفة فى عدة محافظات عراقية

وقال الجهاز في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إنه تنفيذاً لأوامر قبض قضائية، تمكنت عناصر الجهاز من القبض على 29 متهماً بالانتماء إلى حركات متطرفة، من خلال مواصلة الجهاز حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر تلك الحركات المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي .

وأكد إحالة المتهيمن إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.