اشرب هذه العصائر للتخفيف من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة

كتبت إيناس البنا

تعتبر عصائر الفاكهة من أكثر المصادر الصحية، فهي تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك في الوقاية من العديد من الأمراض، والسبب أنها تحتوي علي الكثير من المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات والبروتينات والمزيد من العناصر الغذائية، فبمجرد أن تبدأ في شرب العصائر الطازجة ، ستلاحظ اختلافًا في صحتك وبشرتك.

هل العصير مفيد؟



كثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من العناصر الغذائية عن طريق تناول الفواكه والخضراوات في حالتها الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، ليس من الممكن للجميع تناول العدد الموصى به من الفواكه والخضراوات، في مثل هذه الحالات، يعد العصير طريقة مناسبة لزيادة المدخول والحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المهمة. تتحرر جودة الألياف عند عصر الفواكه والخضراوات.

يعتبر العصر طريقة سريعة وسهلة للحصول على المزيد من هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي ، ويوصى به بالإضافة إلى نظام غذائي غني بالألياف.

عصائر للربو



وفقا لموقع" healthsite"، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من الربو فضوليين لمعرفة ما إذا كانت خيارات غذائية معينة يمكن أن تساعدهم في إدارة الحالة، يمكن أن يساعد تضمين نظام غذائي غني بفيتامينات A و D في إدارة حالتك. للحصول على مدخولك اليومي من العناصر الغذائية الأساسية ، يمكنك مزج الجزر والكرفس والأناناس والليمون لصنع عصير صحي.

داء السكري



أحد الجوانب الأكثر جاذبية للعصير هو أنه يسهل على الناس استهلاك الكميات اليومية الموصى بها من المنتجات، وخاصة الخضار. ومع ذلك ، يجب على مرضى السكري أن ينتبهوا لنوع الخضار والفواكه التي يدخلونها في نظامهم الغذائي، يُعتقد أن العصير آمن لمرضى السكري إذا ركزوا على الخضار غير النشوية ومنخفضة الكربوهيدرات والفواكه الصديقة لمرض السكري. العصير الذي يمكن أن يفيدك هو مزيج من الجزر والسبانخ والكرفس.

ضغط دم مرتفع



أصبح ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم شائعًا بشكل متزايد بين الشباب وكبار السن. يجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تجنب الأطعمة المقلية بشكل مفرط أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة. يجب أن يأكلوا نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والبروتين. يجب أن يشمل النظام الغذائي لارتفاع ضغط الدم أيضًا الخضار الغنية بالبوتاسيوم والألياف. طريقة واحدة للقيام بذلك هي شرب العصائر الطازجة والصحية. يمكنك تضمين الشمندر والكرفس والسبانخ والزنجبيل في العصائر.

الأكزيما



ليس من السهل التعايش مع الإكزيما ، وقد تكون مزعجة للغاية للأفراد الذين يعانون منها. يسبب حكة مستمرة وتورم وحكة في الجلد ومناطق واسعة من القشط واضطراب النوم في الحالات الشديدة. الأكزيما ، من ناحية أخرى ، قابلة للعلاج وهناك مجموعة متنوعة من العلاجات المتاحة. شرب العصائر هو أحد طرق إدارة الإكزيما. بعض أفضل مكونات العصائر التي تحتوي على عناصر غذائية كافية تشمل اللفت والسبانخ والبقدونس والكرز.